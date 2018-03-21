В США предложили усилить борьбу с «российской пропагандой» 

Соответствующий законопроект внесен демократом Сетом Мултоном и представительницей республиканцев Элайзой Стефаник.
«И Россия, и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели.
Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду», — приводит РИА Новости текст заявления Мултона.
Согласно законопроекту, зарубежные СМИ должны раскрыть «Федеральной комиссии связи США и американскому народу» свои отношения с иностранными правительствами.
Представительница республиканцев Стефаник заявила о важности инициативы такого закона, потому как «мы (США — Ред.) работаем для противодействия информационной войне со стороны враждебных стран, включая Россию».
Она также добавила, как пишут «Известия», что задачей Соединенных Штатов является обеспечение прозрачности и публичного раскрытия информации иностранными СМИ, чтобы Америка знала, откуда эта информация.
«РГ» отмечает, что в последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе усложняется. В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. При этом главными угрозами в документе названы портал Sputnik и телеканал RT.