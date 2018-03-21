В США предложили усилить борьбу с «российской пропагандой»

Соответствующий законопроект внесен демократом Сетом Мултоном и представительницей республиканцев Элайзой Стефаник.

«И Россия , и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели.

Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду», — приводит РИА Новости текст заявления Мултона.

Согласно законопроекту, зарубежные СМИ должны раскрыть «Федеральной комиссии связи США и американскому народу» свои отношения с иностранными правительствами.

Представительница республиканцев Стефаник заявила о важности инициативы такого закона, потому как «мы (США — Ред.) работаем для противодействия информационной войне со стороны враждебных стран, включая Россию».

Она также добавила, как пишут «Известия» , что задачей Соединенных Штатов является обеспечение прозрачности и публичного раскрытия информации иностранными СМИ, чтобы Америка знала, откуда эта информация.