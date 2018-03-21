Трамп внес в сенат кандидатуру Помпео на должность госсекретаря

Сейчас обязанности госсекретаря временно легли на плечи замглавы госдепа Джона Салливана . Однако формально Тиллерсон остается госсекретарем до 31 марта.

Согласно регламенту, изначально кандидатуру утверждает комитет сената по иностранным делам, а позже — полный состав сената (100 человек).

Отмечается, что утверждение на должность в обоих случаях происходит с помощью голосования, решение принимается исходя из большинства голосов.