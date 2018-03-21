Трамп внес в сенат кандидатуру Помпео на должность госсекретаря 

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы Белого дома.
Напомним, в прошлый вторник президент Соединенных Штатов отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Американский лидер вынес предложение назначить на пост директора ЦРУ Майка Помпео.
Сейчас обязанности госсекретаря временно легли на плечи замглавы госдепа Джона Салливана. Однако формально Тиллерсон остается госсекретарем до 31 марта.
Согласно регламенту, изначально кандидатуру утверждает комитет сената по иностранным делам, а позже — полный состав сената (100 человек).
Отмечается, что утверждение на должность в обоих случаях происходит с помощью голосования, решение принимается исходя из большинства голосов.
«ФедералПресс» ранее писал, что Песков рассказал, как смена главы Госдепа повлияет на отношения США и России.