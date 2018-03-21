Директор ФБР заявил, что Трамп не пытался влиять на него в связи с расследованием по РФ

На вопрос о том, ощущает ли он политическое давление со стороны Белого дома, Рей коротко ответил: «Нет». «Он [Трамп] никогда не просил меня сделать что-либо относительно расследования по России», — добавил директор бюро.

Как заверил Рей, сам он много раз «давал понять, что непоколебимо придерживается выполнения работы строго по инструкции, независимо, следуя правилам и нормам, свободно от партийного и политического влияния». При этом, Рей отказался уточнить, поступали ли ему просьбы со стороны Белого дома уволить кого-то из сотрудников бюро.

Трамп в прошлом не раз обвинял некоторых сотрудников ФБР в политической пристрастности и организации утечек информации. В числе тех, кого критиковал американский лидер, бывший руководитель бюро Джеймс Коми и его экс-заместитель Эндрю Маккейб . Оба они были уволены.