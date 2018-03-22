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Американский сенатор провел встречу с послом России
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Американский сенатор провел встречу с послом России 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Сенатор США Рэнд Пол обсудил на встрече с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым борьбу с терроризмом и КНДР, сообщили РИА Новости в пресс-службе сенатора.
Сенатор Пол провел продуктивную встречу (с Антоновым — ред.) по расширению сотрудничества в отношении борьбы с терроризмом и обузданию Северной Кореи", — говорится в письменном сообщении, предоставленном агентству пресс-службой Пола.
Пол регулярно встречается с послами в качестве члена комитета сената по международным делам, уточнили в пресс-службе.
Ранее в посольстве России в США сообщили, что Антонов и Пол обсудили российско-американские отношения, перспективы межпарламентского диалога, некоторые вопросы региональной и глобальной безопасности.
Пол в 2016 году баллотировался в президенты, но выбыл в ходе республиканских праймериз. В июне 2017 года Пол стал одним из лишь двух сенаторов, проголосовавших против закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).
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