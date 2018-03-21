Пикеринг: «Встреча Путина и Трампа — хорошая идея»

Москва , 21 марта — «Вести. Экономика». Встреча на высшем уровне между Россией США могла бы содействовать снижению напряжённости в двусторонних отношениях, а также риски ядерного конфликта.

Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил бывший посол США в России (1993–1996) Томас Пикеринг. Дипломат в разные годы занимал различные посты посла США (в частности, в Израиле , Индии, Иордании Нигерии , Сальвадоре и России) в администрации президентов Джорджа Буша-ст. и Билла Клинтона , а также должность представителя США при ООН (1989–1992) и помощника госсекретаря по политическим вопросам (1997–2000).

[ИСТОРИЯВОПРОСА] — Посол Пикеринг, давайте представим, что встреча Трампа и Путина состоится. Вы считаете это хорошей идеей?

— Я считаю, что это хорошая идея, несмотря на противоречия между США и Россией. С одной стороны в Америке усиливаются настроения по поводу того, что Россия является главным врагом США. В этом смысле я бы напомнил пословицу о том, что друзей надо держать близко, а врагов — еще ближе.

Но главное здесь заключается в том, что переговоры могли бы помочь смягчить ряд резких заявлений. Вопрос стратегической стабильности особенно важен, потому что он касается ядерного сдерживания. Оба президента — и Путин , и Трамп за последний год сделали ряд довольно громких заявлений по поводу ядерного оружия, о том как оно может быть использовано и вообще о его использовании в принципе.

Подобные вещи нужно сгладить. Между Россией и Соединенными Штатами есть серьезные расхождения по поводу того, соблюдает ли Россия Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, соблюдают ли США ряд других договоров о контроле над вооружениями. Эти расхождения необходимо прояснить как можно скорее, но для этого необходима совместная работа.

— Может ли президент Трамп позволить себе участвовать в подобной встрече — с учетом ситуации вокруг расследования спецпрокурора Мюллера?

— Я думаю, что у президента есть обязательство перед страной по защите национальных интересов и предотвращении какой-либо опасности для нее. И по многим аспектам эти обязательства нельзя выполнить только за счет каких-либо решений и мнений внутри США. В этом плане Трамп должен обратить внимание на выполнение своих первостепенных обязательств. [/ИСТОРИЯВОПРОСА] С учетом заявления экс-посла США в России о «громких заявлений по поводу ядерного оружия со стороны обоих президентов» стоит отметить, что в администрации Трампа, а также со стороны представителей предыдущих администраций США стали поступать предложения о необходимости переговоров с Россией только после выступления Президента РФ с обращением к Федеральному собранию (с демонстрацией новых разработок России по доставке ЯО), а также уверенной победы Владимира Путина на президентских выборах.