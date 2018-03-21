В Конгрессе США хотят обязать ряд зарубежных СМИ отчитываться о финансировании

ВАШИНГТОН, 21 марта. / ТАСС /. Двое членов Палаты представителей Конгресса США во вторник внесли на ее рассмотрение законопроект, который обязывает работающие в Соединенных Штатах иностранные СМИ фактически отчитываться об источниках финансировании и связях с правительством своих стран при наличии таковых. Об этом сообщается на сайте одного из авторов инициативы, демократа от штата Массачусетс Сета Моултона. Текст имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.

Вторым разработчиком документа выступила республиканец от Нью-Йорка Элиза Стефаник, оба они входят в состав комитета палаты по делам вооруженных сил. Законопроектом предусмотрено, что «не позднее 90 дней с момента его вступления в силу и не реже каждых шести месяцев после этого базирующееся в Соединенных Штатах иностранное издание должно предоставить» Федеральной комиссии по связи (ФКС) доклад с указанием своего названия, а также «описанием взаимоотношений этого СМИ со своим зарубежным руководством», включая их юридический статус и финансирование, получаемое изданием из-за рубежа.

Коснется это тех СМИ, которые управляются исключительно «правительством другого государства или иностранной политической партией». Именно это и подразумевается под термином «руководство». Само это определение взято из закона о регистрации иностранных агентов. ФКС в свою очередь должна будет обобщить эти доклады и периодически передавать их в Конгресс. Более того, они должны публиковаться в открытом доступе.

Вводятся и дополнительные правила для телеканалов, производящих программы, предназначенные для распространения в США. Конгрессмены требуют от каналов наглядно демонстрировать в кадре информацию о том, кому именно за рубежом канал принадлежит, если речь идет об иностранном правительстве.

Борьба с «пропагандой»

Авторы не скрывают, что в первую очередь законопроект должен коснуться телеканала RT и, возможно, других работающих в США российских СМИ. В своем заявлении Моултон утверждает, что Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году, сделав тоже самое во Франции и Германии в 2017 году. Кроме того, «и Россия, и Китай начали предпринимать значительно больше усилий с целью повлиять на общественное мнение, распространять пропаганду и добиваться своих политических целей» в США.

"Мы не можем позволить еще одному СМИ, такому, как RT, ослепить нас, распространяя пропаганду, подрывающую нашу демократию", — отмечает конгрессмен. «Этот законопроект имеет критически важное значение в рамках нашей работы по противодействию информационной войне со стороны государств-противников, включая Россию, — сказала со своей стороны Стефаник. — Мы должны обеспечить открытое и публичное раскрытие информации иностранными СМИ, чтобы американская общественность знала, откуда исходит информация».