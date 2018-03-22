В авангарде обороны: как новейшее российское вооружение поможет восстановить ядерный паритет 

Разработанные в России системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотный подводный аппарат и ракета с ядерной силовой установкой вызывают немалое беспокойство у США. Глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен уже заявил, что у Соединённых Штатов нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия. Между тем именно такие действия западных стран, как расширение НАТО на восток и установка систем ПРО у российских границ, вынудили Москву искать способы восстановления нарушенного США ядерного паритета.