Гонка ядерных вооружений между США и Россией: приглашение к новой холодной войне

На президентских выборах 18 марта этого года в России вновь был переизбран Владимир Путин . Следующий президентский срок будет для него четвертым и, если прибавить пребывание на посту премьер-министра, то в общей сложности он уже обеспечил себе 24-летнее пребывание у власти в стране. Хотя на этот раз, выдвинувшись в качестве самовыдвиженца, он достиг самого высокого уровня поддержки в качестве президента с показателем около 77%, явка избирателей оставалась на уровне около 60% — это скромное сопротивление режиму Путина.

Как же Путин сохранит центростремительные силы своей власти на следующий президентский срок? В этой предвыборной кампании он не выдвигал никаких предвыборных обещаний. Подсказки содержатся в его ежегодном послании Федеральному Собранию, сделанном прямо перед выборами.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), которая может беспрепятственно достичь любого места на карте, беспилотная подводная лодка, способная плавать в глубоком море, крылатая ракета и прочее. В своем выступлении г-н Путин продемонстрировал ряд новых видов оружия, способных нести ядерные боеголовки.

Кроме того, он подчеркнул, что как в прошлом, так и в будущем, Россия сохранит за собой статус «великой ядерной сверхдержавы». «Никто никогда не пытался говорить с нами всерьез, и никто не пытался прислушиваться к нашему голосу, поэтому должны слушать сейчас», — сказал он, обращаясь, прежде всего к США , как к еще одной ядерной сверхдержаве, и к Западной Европе.

В ответ на эту речь, министра обороны США Мэтисс заявил, что «Россия объявила старт новой гонки вооружений». А американская телекомпания «Эн-Би-Си» ( NBC ), транслировала интервью с президентом Путиным в тот же день, что и его ежегодное послание. Первый вопрос был задан напрямую: «Вы провозгласили новую „холодную войну“?

Как ответил Путин? „Сегодня то, о чем я говорил, не наша инициатива. Это ответ на выход США в 2002 году в одностороннем порядке из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, это контрмера против их дальнейшего развертывания систем ПРО“.

Иными словами именно Соединенные Штаты начали очередную гонку вооружений, и Россия неизбежно разработала новое оружие и новые военные системы для поддержания военного баланса. Если мы говорим о нынешней ситуации как о начале новой холодной войны, то это не Россия, а США, выступили ее инициаторами.

Действительно во время администрации Буша-младшего США отказались от Договора об ограничении систем противоракетной обороны, который был заключен в 1972 году, он стал мешать американскому плану дальнейшей противоракетной обороны. Расширение сети американской противоракетной обороны продолжается во всем мире и при администрации Трампа. Более того, эта администрация объявила Россию вместе с Китаем „ревизионистскими силами“, бросающими вызов США. Эта администрация осуждает рост ядерных вооружений в Китае и России, а в качестве противодействия проводит курс на разработки новых видов оружия и смягчение условий использования его ядерных видов.

Дмитрий Тренин , директор Московского центра Карнеги , отметил: „Доверие ядерных держав США и России полностью утрачено“. Он прогнозирует страшные вещи. В будущем США уйдут из договора об утилизации ядерных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного в советскую эпоху, а новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией (СНВ) не будет продлен по истечении срока действия в 2021 году.

Путин также призывает США к переговорам по ядерному разоружению, но он прекрасно понимает, что режим Трампа не может легко начать диалог на эту тему из-за утверждений о российском вмешательстве в последние американские выборы. Скорее всего, Путин пытается показать „сильную власть вождя“, стоящего во главе „великой страны России“, которая решительно выступает против ядерных держав США и Европы, и делает этот посыл главной движущей силой следующего президентского срока.

Недавно в Великобритании произошел случай с отравлением бывшего советского шпиона и его дочери нервнопаралитическим газом. Дело превратилось в ожесточенную дипломатическую битву между Англией и Россией, включая взаимную высылку дипломатов. Администрация Путина , похоже, все больше приобретает образ постоянно находящейся в конфронтации с США и Западной Европой.

Подобный курс президента России исходит из защиты интересов „великой державы“, как это было продемонстрировано в Крыму , и может поколебать мировой порядок.

С другой стороны, а что президент США Трамп? Он решил провести „первую в истории“ встречу на высшем уровне между США и Северной Кореей , и уже сказал: „Мы достигнем огромного успеха“.

Однако не будем забывать о том, что США и Россия сосредотачивают сегодня в своих руках более чем 90% всех ядерных боеголовок в мире. „Новая холодная война“, вызванная гонкой ядерных вооружений с Россией, представляет собой серьезную угрозу миру и стабильности. Сейчас не время вести переговоры между США и Северной Кореей.

Мотохиро Икэда, старший обозреватель Отдела редакционных статей.