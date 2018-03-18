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Трамп опроверг, что уволенный замдиректора ФБР вел запись их бесед
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Трамп опроверг, что уволенный замдиректора ФБР вел запись их бесед 

BFM.RU 18 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб во время их встреч не делал записей, о которых сообщили в субботу американские СМИ. Американский лидер написал об этом в воскресенье в своем Twitter.
«Крайне мало встречался с Эндрю Маккейбом, однако он никогда не делал заметок, когда виделся со мной. Я не верю, что он делал записи, разве что для поддержки его собственных целей и, возможно, позже. Та же история и с [экс-директором ФБР] Джеймсом Коми. Можно называть это лживыми записями?» — написал глава государства.
В субботу ряд американских СМИ сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Маккейб в бытность и. о. директора ФБР во время встреч с Трампом делал записи, в которых отражалось содержание бесед. Позднее также сообщалось, что Маккейб дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские выборы, и передал ему означенные документы, передает ТАСС.
В пятницу министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что решил уволить Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года. По словам министра, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад об утверждениях о неправомерном поведении Маккейба и предложило его уволить. Согласно результатам проведенной проверки было установлено, что замглавы ФБР, «не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой».
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