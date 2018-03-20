Трамп раскритиковал власти американских городов, укрывающих нелегальных мигрантов 

Президент США Дональд Трамп в ходе совещания подверг критике местные власти, укрывающие нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. «Города-убежища толкают невинных американцев в руки закоренелых преступников», — заявил Трамп, добавив, что такого рода муниципалитеты укрывают «плохих деятелей», «хищников», «насильников» и «убийц».
Присутствовавший на встрече генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что подобные муниципалитеты — «оскорбление» федеральных иммиграционных законов.
Ранее Дональд Трамп назвал приоритеты миграционной реформы США.