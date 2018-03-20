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США пообещали сохранить жесткую позицию по РФ
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Белый дом заверил, что сохранит жесткую позицию в отношении России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
США намерены поддерживать жесткую позицию по РФ, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс по итогам телефонного разговора президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным.
"Мы продолжим занимать прежнюю позицию и быть жесткими, когда это необходимо. В то же время мы хотим продолжать диалог, чтобы работать по некоторым вопросам, которые беспокоят обе страны", — сказала Сандерс журналистам.
По ее словам, жесткая позиция будет касаться "санкций по России, восстановления наших (американских) вооруженных сил и энергетики".
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