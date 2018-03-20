Ещё
Госдеп раскритиковал публикации о возможном освобождении граждан США в КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп раскритиковал публикации о возможном освобождении граждан США в КНДР 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Госдепартамент назвал во вторник преждевременными публикации о возможном освобождении граждан США в КНДР.
"На данном этапе это чистая спекуляция. Нам бы очень хотелось, чтобы наши американцы вернулись домой, это важный приоритет для администрации, но, насколько я знаю, сейчас ничего в этой связи не происходит", — сказала журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
В настоящее время в КНДР содержатся в заключении трое граждан США, осужденные за шпионаж и «враждебные действия против КНДР».
В 2017 году Пхеньян вернул в США студента Отто Уормбиера, который был осужден за то, что сорвал пропагандистский плакат. Студент вернулся из КНДР тяжелобольным и вскоре скончался. Причины его смерти не выяснены.
РИА Новости: последние новости
Белый дом заверил, что сохранит жесткую позицию в отношении России Трампу отказали в иммунитете по делу о домогательствах Экс-модель Playboy попросила разрешения рассказать об отношениях с Трампом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России56
Отец Литвиненко назвал убийцу сына127
Россияне приготовились затянуть пояса356
Кто не поздравил Путина и другие события дня51
Украина арестовала все активы «Газпрома»343
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение