Госдеп раскритиковал публикации о возможном освобождении граждан США в КНДР 

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Госдепартамент назвал во вторник преждевременными публикации о возможном освобождении граждан США в КНДР.
"На данном этапе это чистая спекуляция. Нам бы очень хотелось, чтобы наши американцы вернулись домой, это важный приоритет для администрации, но, насколько я знаю, сейчас ничего в этой связи не происходит", — сказала журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
В настоящее время в КНДР содержатся в заключении трое граждан США, осужденные за шпионаж и «враждебные действия против КНДР».
В 2017 году Пхеньян вернул в США студента Отто Уормбиера, который был осужден за то, что сорвал пропагандистский плакат. Студент вернулся из КНДР тяжелобольным и вскоре скончался. Причины его смерти не выяснены.