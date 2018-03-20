Госдеп раскритиковал публикации о возможном освобождении граждан США в КНДР

"На данном этапе это чистая спекуляция. Нам бы очень хотелось, чтобы наши американцы вернулись домой, это важный приоритет для администрации, но, насколько я знаю, сейчас ничего в этой связи не происходит", — сказала журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

В настоящее время в КНДР содержатся в заключении трое граждан США, осужденные за шпионаж и «враждебные действия против КНДР».