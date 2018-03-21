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AP: умер американский миллиардер Питер Петерсон
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AP: умер американский миллиардер Питер Петерсон 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 20 марта. Американский миллиардер Питер Петерсон скончался во вторник на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его семью.
"Его интеллект, остроумие и видение сделали его вдохновляющим лидером, который собрал вместе людей из Белого дом и с Уолл-стрит", — приводит агентство заявление его семьи.
Петерсон родился в США в семье иммигрантов из Греции. В 1960-х он возглавил компанию Bell and Howell, крупного производителя кинокамер того времени. В начале 1970-х годов Петерсон работал в администрации американского президента Ричарда Никсона, а с 1972 по 1973 год занимал пост министра торговли США.
Позже он возглавил банк Lehman Brothers, а в 1985 году стал одним из основателей инвестиционной компании Blackstone Group.
Как отмечает газета The Wall Street Journal, Петерсон также более 20 лет возглавлял Совет по международным отношениям — независимую американскую организацию.
Журнал Forbes оценивает состояние Петерсона в $2 млрд
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