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Российские дипломаты пошутили о причастности Москвы к снегопаду в США
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Российские дипломаты пошутили о причастности Москвы к снегопаду в США 

Российская Газета 18 минут назад
Российские дипломаты могут оказаться «виновными» в снегопаде в США из-за общей тенденции винить Москву во всех грехах. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
"Хватит демонизировать Россию, — цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии. — Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?".
В среду на атлантическое побережье США обрушился сильный снегопад. Стихия нарушила работу транспорта. В Вашингтоне не работали федеральные учреждения и школы.
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