Москву могут обвинить в снегопаде в США, предположили российские дипломаты

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости . Посольство РФ США предположило, что российские дипломаты могут оказаться «виновными» в снегопаде в США из-за общей тенденции винить Россию во всех грехах.

"Хватит демонизировать Россию. Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке ?" — говорится в заявлении посольства.

Сильный снегопад нарушил в среду работу транспорта на атлантическом побережье США. В Вашингтоне и его окрестностях были закрыты федеральные учреждения и школы.