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Москву могут обвинить в снегопаде в США, предположили российские дипломаты
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Москву могут обвинить в снегопаде в США, предположили российские дипломаты 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Посольство РФ в США предположило, что российские дипломаты могут оказаться «виновными» в снегопаде в США из-за общей тенденции винить Россию во всех грехах.
"Хватит демонизировать Россию. Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?" — говорится в заявлении посольства.
Сильный снегопад нарушил в среду работу транспорта на атлантическом побережье США. В Вашингтоне и его окрестностях были закрыты федеральные учреждения и школы.
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