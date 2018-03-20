Трамп примет решение по иранской ядерной сделке в течение месяца 

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение месяца США будет принято решение в отношении Ирана и его ядерной программы.
"Давайте посмотрим, что произойдет. Иранская сделка (решение по ней) приближается. Это, скорее всего, еще один месяц или что-то в этом роде. Я буду делать то, что должен. Ирану не позволено угрожать мировому порядку. Буду делать все, что возможно. Много плохого происходит в Иране", — сказал он журналистам. Его выступление транслировалось по CNN.
Ранее стало известно, что Великобритания, Франция и Германия направили странам-членам ЕС предложение ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и ролью в сирийском конфликте.
Ожидается, что введение ЕС санкций против Тегерана убедит США не выходить из соглашения 2015 года об иранской ядерной программе. Согласно документу, три страны участвовали в трех раундах «интенсивных переговоров с администрацией Трампа для достижения четкого и прочного заверения поддержки США (ядерного) соглашения после 12 мая».
Санкции должны затронуть «вооруженные формирования и командующих». Список будет сформирован на основе перечня лиц, подпавших под санкции в связи с ситуацией в Сирии. Предполагается, что меры ЕС будут включать запрет на въезд на территорию Евросоюза и ведение там бизнеса, а также заморозку активов.
Согласно документу, введение пакета мер не будет нарушать договоренности по ядерной программе, так как новые санкции не будут повторять отмененные по соглашению 2015 года меры и не будут связаны с ядерной программой Ирана. Документ был разослан правительствам стран-членов Евросоюза в пятницу, сообщили агентству два осведомленных источника.
Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать «над исправлениями ее недостатков». В госдепе подчеркнули, что, «если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки».