Трамп примет решение по иранской ядерной сделке в течение месяца

"Давайте посмотрим, что произойдет. Иранская сделка (решение по ней) приближается. Это, скорее всего, еще один месяц или что-то в этом роде. Я буду делать то, что должен. Ирану не позволено угрожать мировому порядку. Буду делать все, что возможно. Много плохого происходит в Иране", — сказал он журналистам. Его выступление транслировалось по CNN

Франция и Ранее стало известно, что Великобритания Германия направили странам-членам ЕС предложение ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и ролью в сирийском конфликте.

Ожидается, что введение ЕС санкций против Тегерана убедит США не выходить из соглашения 2015 года об иранской ядерной программе. Согласно документу, три страны участвовали в трех раундах «интенсивных переговоров с администрацией Трампа для достижения четкого и прочного заверения поддержки США (ядерного) соглашения после 12 мая».

Санкции должны затронуть «вооруженные формирования и командующих». Список будет сформирован на основе перечня лиц, подпавших под санкции в связи с ситуацией в Сирии . Предполагается, что меры ЕС будут включать запрет на въезд на территорию Евросоюза и ведение там бизнеса, а также заморозку активов.

Согласно документу, введение пакета мер не будет нарушать договоренности по ядерной программе, так как новые санкции не будут повторять отмененные по соглашению 2015 года меры и не будут связаны с ядерной программой Ирана. Документ был разослан правительствам стран-членов Евросоюза в пятницу, сообщили агентству два осведомленных источника.