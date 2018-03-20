Дональд Трамп и Мелания показали семейную идиллию

В прошлом месяце СМИ увлеченно обсуждали возможность развода Мелании (Melania) и Дональда Трампа (Donald Trump) после разразившегося скандала, связанного с порнозвездой Сторми Дэниэлс. Однако президент США и первая леди делают все для того, чтобы продемонстрировать единство.

Пара прилетела в Нью-Гэмпшир в понедельник утром, чтобы обсудить кризис с опиатами, и вышли Дональд и Мелания из президентского вертолета, держась за руки и обнимаясь. Во время визита в Манчестерский колледж, по словам журналистов из президентского пула, Трамп с женой обменялись несколькими ласковыми словами.

«Спасибо нашей первой леди Мелании, которая всегда восхитительна», — сказал президент США. Мелания представила на мероприятии своего мужа, также поблагодарив его в ответ.

Вернувшись в Белый дом тем же вечером, Трамп и Мелания вышли из самолета, держась за руки. Их совместное появление совпало с информацией от The Washington Post о том, что юристы Трампа угрожают засудить Дэниэлс за опубликование не подлежащих разглашению сведений.

The Wall Street Journal пишет о том, что Коэн заплатил 130 тысяч долларов Дэниэлс за месяц до выборов 2016 года для того, чтобы она молчала о предполагаемом интимном контакте с Трампом в 2006 году, за четыре месяца до того, как Мелания родила сына Бэррона, которому в настоящее время исполнилось 11 лет.

Источник фото: Globallookpress.com