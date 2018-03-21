Трамп готов встретиться с лидером Северной Кореи

Трамп готов встретиться с лидером Северной КореиЧунг Еу-Йонг, глава Совета национальной безопасности Южной Кореи, заявил американской прессе, что проинформировал Дональда Трампа о принятых КНДР обязательствах. В перечень обязательств входит, например, приостановка испытаний ядерного или ракетного оружия, а также продолжение процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Чунг Еу-Йонг сообщил, что лидер Северной Кореи пригласил Президента США на встречу. В ответ на это приглашение Дональд Трамп выразил согласие встретиться с Ким Чен Ын в мае текущего года.

После разговора с Чунг Еу-Йонг, Президент США написал твит: «Встреча планируется. Ким Чен Ын вел переговоры с представителями Южной Кореи о денуклеаризации, и их надо продолжить. Также в этот период не должно быть никаких испытаний ракет со стороны Северной Кореи». Дональд Трамп добавил в твите: «Достигнут большой прогресс. Но санкции остаются в силе, до момента достижения соглашения». Уполномоченный официальный представитель Белого Дома позже подтвердил, что встреча может состояться «в течение двух месяцев, а точное место и время проведения саммита еще не определены». Он также сказал, что Президент США согласился встретиться с Ким Чен Ын, поскольку Ким является тем «единственным человеком, который в условиях авторитарной, уникально авторитарной, или тоталитарной системы способен принять решение».

Официальные лица и эксперты США с осторожностью относятся к заявлениям Пхеньяна. По их мнению, Северная Корея может стремиться к выигрышу времени для создания и совершенствованию своего ядерного арсенала.