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Пентагон: РФ и США спорят о тяжелых бомбардировщиках в рамках ДСНВ
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Пентагон: РФ и США спорят о тяжелых бомбардировщиках в рамках ДСНВ 

ТАСС 5 часов назад
ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Россией и США расходятся во мнениях по вопросу о стратегических бомбардировщиках, засчитываемых в рамках выполнения двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Нового ДСНВ). Об этом сообщил во вторник глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.
У него поинтересовались, выполняет ли Россия Новый ДСНВ, который был подписан в 2010 году. «Это вопрос, на который можно дать ответ „да“ или „нет“. Ответ — „да“, — заявил американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Однако „есть некоторые оговорки“, подчеркнул Хайтен.
»Все еще имеются разногласия между российской и американской сторонами, касающиеся ее и наших бомбардировщиков. Но мы 5 [февраля] сертифицировали [выход России на основные ограничения Нового ДСНВ], они сертифицировали [такой же шаг США]. Мы считаем, принимая во внимание текущие механизмы, что мы соблюдаем [Новый ДСНВ]", — сказал глава СТРАТКОМ. Он не пояснил, в чем именно заключаются противоречия между Москвой и Вашингтоном, касающиеся тяжелых бомбардировщиков.
Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.
Новый ДСНВ остается в силе в течение 10 лет — до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Согласно свежим официальным данным обеих сторон, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1350 боезарядами на них. У России — 527 носителей и 1444 боеголовки.
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