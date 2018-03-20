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Подросток, устроивший стрельбу в американской школе, скончался
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Подросток, устроивший стрельбу в американской школе, скончался 

РИА Новости 5 часов назад
РИА НОВОСТИ. ОТКРЫВШИЙ СТРЕЛЬБУ В ШКОЛЕ АМЕРИКАНСКОГО ШТАТА МЭРИЛЕНД ПОДРОСТОК СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ ОТ ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНЦИДЕНТА РАНЕНИЙ — ШЕРИФ
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