Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений

NBC: Трамп заявил Путину, что США победят в новой гонке вооружений‍

"Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу", — передает телеканал слова Трампа

Разговор лидеров двух стран состоялся 20 марта. Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. Пресс-секретарь российского президента отметил конструктивность разговора. По его словам, Путин и Трамп были нацелены на преодоление накопившихся проблем в двусторонних отношениях.

Ранее российский президент в послании Федеральному Собранию рассказал о новейших разработках российского оружия, которое, в частности, может обойти любую систему ПРО.