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Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений
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NBC: Трамп заявил Путину, что США победят в новой гонке вооружений‍ 

РИА Новости 26 марта 2018
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп во время последнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным объявил, что США готовы к гонке вооружений с Россией и могут победить в ней. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных источников.
"Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу", — передает телеканал слова Трампа
Разговор лидеров двух стран состоялся 20 марта. Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. Пресс-секретарь российского президента отметил конструктивность разговора. По его словам, Путин и Трамп были нацелены на преодоление накопившихся проблем в двусторонних отношениях.
Ранее российский президент в послании Федеральному Собранию рассказал о новейших разработках российского оружия, которое, в частности, может обойти любую систему ПРО.
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