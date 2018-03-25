Опрос: большинство американцев поддерживают встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп ранее согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча политиков должна состояться до конца мая 2018 года. В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил возможности в будущем трехстороннего саммита с США и КНДР . В Финляндии уже прошла первая встреча дипломатов США, КНДР и Южной Кореи.

Негативно восприняли решение провести саммит глав КНДР и США 30% респондентов.

Американцы также склонны считать, что итоги переговоров окажутся более выгодными для американского президента, чем для лидера КНДР (42%). В том, что добиться более выгодных для себя условий сможет Ким Чен Ын, уверены лишь 26% опрошенных. 19% участников исследования ожидают, что переговоры или окажутся взаимовыгодными, или не принесут пользы ни одной из сторон.

Опрос проводился с 18 по 21 марта компаниями Anderson Robbins Research и Shaw & Company Research по заказу телеканала Fox News при участии более тысячи граждан США, зарегистрированных в качестве избирателей. Погрешность результатов составляет три процентных пункта.