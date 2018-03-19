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Дональд Трам и Ким Чен Ын встретятся в Финляндии
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Дональд Трам и Ким Чен Ын встретятся в Финляндии 

Русская Семерка 19 марта 2018
Фото: Русская Семерка
Место встречи лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи станет Финляндия. Именно там Дональд Трамп и Ким Чен ЫН обсудят вопрос о ликвидации ядерного оружия на полуострове, сообщает CNN.
И хотя официальных заявлений со стороны Штатов и КНДР не поступал, эту информацию подтверждают в министерстве иностранных дел Финляндии и Южной Кореи. Последняя, напомним, выступила основным посредником при организации встречи.
Напомним, информация о встрече лидеров двух государств появилась после окончания Зимних Олимпийских игр. Общаясь с чиновниками из Южной Кореи Ким Чен Ын выразил желание встретится с Трампом, и неожиданно американский лидер согласился на встречу.
Эта информация вызвала большое резонанс во всем мире, ведь ещё недавно главы этих государств обменивались колкими заявлениями, а обстановка в регионе была очень накалена: КНДР проводила испытание ядерных ракет, а США подвела к берегам полуострова авианосную группу.
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