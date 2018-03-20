Эксперт оценил перспективы развития внешней политики США

"В мире существует действительно запрос на нормализацию политики США, роли и места США в мире, которая пока не наступила, и, думаю, что не наступит в течение ближайших нескольких десятилетий", — сказал эксперт на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай»

При этом он добавил, что нынешняя политика администрации действующего президента США Дональда Трампа не является «попыткой» адаптации Соединенных Штатов к тем изменениям, которые объективно происходят в мире и внутри самой страны. По словам Суслова, стратегический вектор США к этой нормализации неизбежен и предопределен системными реалиями в международных отношениях, а также реалиями внутри США.

По мнению эксперта, однако, движение США по пути этой нормализации будет очень сложным, конфликтным и, возможно, приведет не к одной войне, так как мир меняется вопреки желанию, интересам и идеологическим представлениям Вашингтона, никто не хочет делать выбор «с кем быть».

"Эта глобальная конфронтация не сработает, никто не хочет выбирать (с кем быть), особенно это заметно в Азии и на Ближнем Востоке, где даже ближайшие союзники США диверсифицируют свои отношения и не собираются сокращать свое взаимодействие, скажем, с Россией или Китаем ради дальнейшего сохранения в американской орбите", — добавил Суслов.