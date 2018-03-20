В США заявили о завершении разработки ближневосточного мирного плана

"Невзирая на в высшей степени неприемлемые оскорбления членов администрации (президента США Дональда) Трампа, последнее из которых было адресовано моему доброму другу и коллеге, послу Фридману, мы сохраняем приверженность палестинскому народу и преобразованиям, которые должны быть реализованы для мирного сосуществования", — говорится в заявлении Гринблатта.

"Мы завершаем разработку нашего мирного плана и будем продвигать его, когда появятся надлежащие условия", — добавил он, призвав Аббаса сделать выбор между «риторикой ненависти» и работой над достижением мира и процветания для своего народа.