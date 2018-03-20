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В США заявили о завершении разработки ближневосточного мирного плана
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В США заявили о завершении разработки ближневосточного мирного плана 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар — РИА Новости. Американская администрация завершает подготовку плана урегулирования палестино-израильского конфликта и займется его реализацией, когда для этого созреют условия, сообщил представитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт.
Соединенные Штаты, по его словам, не отказываются от содействия конфликтующим сторонам, несмотря на оскорбительные выпады со стороны палестинцев, чей лидер Махмуд Аббас накануне публично назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана «сыном собаки».
"Невзирая на в высшей степени неприемлемые оскорбления членов администрации (президента США Дональда) Трампа, последнее из которых было адресовано моему доброму другу и коллеге, послу Фридману, мы сохраняем приверженность палестинскому народу и преобразованиям, которые должны быть реализованы для мирного сосуществования", — говорится в заявлении Гринблатта.
"Мы завершаем разработку нашего мирного плана и будем продвигать его, когда появятся надлежащие условия", — добавил он, призвав Аббаса сделать выбор между «риторикой ненависти» и работой над достижением мира и процветания для своего народа.
Палестинцы обвинили нынешнюю американскую администрацию в предвзятости в пользу Израиля, прервали с ней политический диалог и отказались от ее посреднических услуг после того, как в декабре прошлого года Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства, проигнорировав их претензии на восточную часть города.
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