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Подростка, открывшего стрельбу в американской школе, госпитализировали
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Подростка, открывшего стрельбу в американской школе, госпитализировали 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ОТКРЫВШИЙ СТРЕЛЬБУ В ШКОЛЕ АМЕРИКАНСКОГО ШТАТА МЭРИЛЕНД ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕНИКОМ ЭТОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ОН ГОСПИТАЛИЗИРОВАН — ШЕРИФ
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