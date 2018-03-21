Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового госсекретаря

Американский лидер объявил ранее об освобождении от должности руководителя внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона . Его место в случае утверждения Сенатом должен будет занять Помпео, который до настоящего времени являлся главой ЦРУ. А на освобождающееся место главы ключевого разведывательного ведомства США выдвинута кандидатура Джины Хэспел. Последняя является сейчас первым заместителем директора ЦРУ.

По словам помощника президента США по законотворческой деятельности Марка Шорта, руководство американской администрации рассчитывает, что Сенат без каких-либо задержек проведет голосование по кандидатурам Помпео и Хэспел.