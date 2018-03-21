Ещё
Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового госсекретаря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового госсекретаря 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправил во вторник на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру директора ЦРУ Майкла Помпео, выдвинутого на прошлой неделе на пост госсекретаря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Американский лидер объявил ранее об освобождении от должности руководителя внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона. Его место в случае утверждения Сенатом должен будет занять Помпео, который до настоящего времени являлся главой ЦРУ. А на освобождающееся место главы ключевого разведывательного ведомства США выдвинута кандидатура Джины Хэспел. Последняя является сейчас первым заместителем директора ЦРУ.
По словам помощника президента США по законотворческой деятельности Марка Шорта, руководство американской администрации рассчитывает, что Сенат без каких-либо задержек проведет голосование по кандидатурам Помпео и Хэспел.
Руководители профильных комитетов верхней палаты (по иностранным делам и разведке), которые представляют правящую Республиканскую партию, пообещали скорейшее рассмотрение этих кандидатур. В комитете по иностранным делам уточнили, что у них такие слушания, состоятся, как ожидается, в апреле.
ТАСС: последние новости
Суд отказал Трампу в прошении отклонить иск обвинившей его в домогательствах женщины Экс-модель Playboy просит суд отменить договор, заставляющий ее молчать о связи с Трампом США подготовятся к военному решению проблемы КНДР, если дипломатический подход провалится
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов70
Россияне приготовились затянуть пояса554
Отец Литвиненко назвал убийцу сына165
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия1
США признали бессилие перед российским оружием25
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение