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Трамп снимет ограничения на поставки боевых беспилотников
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Трамп снимет ограничения на поставки боевых беспилотников 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Военное обозрение
Президент США Дональд Трамп планирует снять ограничения на поставки за рубеж боевых беспилотников. Речь идет не только о продаже малых дронов с ограниченным количеством вооружений, но и более крупных аппаратах наподобие многоцелевого БПЛА Predator ("Хищник"), сообщает портал Business Insider.
По данным источников ресурса, в ближайшее время администрация должна представить новое регулирование, обеспечивающее облегчение экспорта вооружений. Ранее боевые беспилотники поставлялись союзникам по НАТО. Теперь этот список расширится за счет Саудовской Аравии, Японии, Южной Кореи и других стран Персидского залива.
Эксперты отмечают, что это решение вызвано предвыборными обещаниями президента США по воплощению в жизнь лозунга «Покупайте в Америке!», а также стремлением создать новые рабочие места и снизить дисбаланс во внешней торговле.
Оружейное лобби приветствует инициативу президента США. От снятия ограничений на продажу оружия выиграют крупные американские концерны, а также производители беспилотников, которые жалуются на растущую в последнее время конкуренцию со стороны Израиля и Китая.
Аналитики по вопросам безопасности предупреждают, что снятие имеющихся рестрикций может привести к тому, что наиболее современные образцы американских вооружений попадут в руки экстремистов. «Администрация с самого начала дала понять, что ее приоритетом является забота об экономике, а не о правах человека. Краткосрочная выгода от продажи оружия приведет к долгосрочным проблемам на внешней арене», — комментирует планы Трампа эксперт по обороне центра Stimson в Вашингтоне Рейчел Стол.
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