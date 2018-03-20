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США резко увеличат продажи союзникам ударных дронов
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США резко увеличат продажи союзникам ударных дронов 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент США Дональд Трамп скоро значительно облегчит экспорт некоторых видов ударных американских беспилотников, которые получат десятки союзников и партнеров Вашингтона.
Ожидается, что упрощенные правила экспорта военных беспилотников за рубеж будут приняты уже в этом месяце. Это только первый этап более масштабного пересмотра правил экспорта вооружений, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планом.
Упрощение правил активно лоббировали американские производители беспилотных летательных аппаратов, которые столкнулись с растущей конкуренцией за рубежом, особенно в лице Китая и Израиля.
Как ожидается, этот шаг администрация США будет продвигать в рамках инициативы «Покупай американское» Трампа, которая направлена на создание рабочих мест и сокращение дефицита торгового баланса Соединенных Штатов.
Однако правозащитники предупреждают, что увеличенные поставки боевых беспилотников могут разжечь насилие и нестабильность в таких регионах, как Ближний Восток и Южная Азия.
Пока основные изменения затронут экспорт небольших боевых дронов, которые несут меньше ракет и действуют на меньших расстояниях, чем культовый Predator, сообщили источники. Однако этот шаг тоже станет важным шагом на пути к преодолению давнего запрета США на продажу боевых беспилотных летательных аппаратов в другие страны, кроме горстки самых надежных союзников.
Потенциальные покупатели — члены НАТО, Саудовская Аравия, другие страны Персидского залива, Япония и Южная Корея, а также, возможно, Индия, Сингапур, Австралия и страны, подписавшие соглашение о режиме контроля за ракетными технологиями.
Отметим, что Россия только разрабатывает ударные беспилотники. Сейчас они проходят летные испытания, которые завершатся через несколько лет.
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