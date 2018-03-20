США резко увеличат продажи союзникам ударных дронов

Президент США Дональд Трамп скоро значительно облегчит экспорт некоторых видов ударных американских беспилотников, которые получат десятки союзников и партнеров Вашингтона.

Ожидается, что упрощенные правила экспорта военных беспилотников за рубеж будут приняты уже в этом месяце. Это только первый этап более масштабного пересмотра правил экспорта вооружений, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планом.

Израиля. Упрощение правил активно лоббировали американские производители беспилотных летательных аппаратов, которые столкнулись с растущей конкуренцией за рубежом, особенно в лице Китая

Как ожидается, этот шаг администрация США будет продвигать в рамках инициативы «Покупай американское» Трампа, которая направлена на создание рабочих мест и сокращение дефицита торгового баланса Соединенных Штатов.

Однако правозащитники предупреждают, что увеличенные поставки боевых беспилотников могут разжечь насилие и нестабильность в таких регионах, как Ближний Восток и Южная Азия.

Пока основные изменения затронут экспорт небольших боевых дронов, которые несут меньше ракет и действуют на меньших расстояниях, чем культовый Predator, сообщили источники. Однако этот шаг тоже станет важным шагом на пути к преодолению давнего запрета США на продажу боевых беспилотных летательных аппаратов в другие страны, кроме горстки самых надежных союзников.