Библия Дональда Трампа стала частью музейной экспозиции

По сообщениям Fox News, эту книгу Трампу подарила его мать Мэри Энн еще в те годы, когда он ходил в воскресную школу в Первой пресвитерианской церкви в нью-йоркском районе Куинс. Когда он окончил эту школу в 1955 году его пастор и учителя расписались на одной из страниц.

"Мы рады добавить этот важный экспонат к нашему растущему собранию президентских Библий, — сообщил президент Музея Библии Гэри Саммерс. — Мы надеемся, что посетители музея смогут не только больше узнать о жизни каждого из президентов по той Библии, которая им принадлежала, но и о том влиянии, которое оказала эта книга на правительства и на избираемых официальных лиц по всему миру".

Подобно Трампу, президент Гарри Трумэн приносил клятву на принадлежавшей ему Библии, а президенты Эйзенхауэр и Буш во время принесения присяги просили открыть книгу на определенной странице.

Музей Библии открылся в Вашингтоне в ноябре прошлого года. В его собрании — около 2 тыс. экспонатов по истории религии.