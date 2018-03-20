Конгресс США смог избежать нового shutdown

Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Демократы и республиканцы в американском конгрессе во время переговоров за закрытыми дверями согласовали бюджет на 2018 финансовый год, который начался с 1 октября 2017 года, в размере $1,3 трлн, сообщило агентство AP со ссылкой на свои источники среди законодателей.

EPA/MICHAEL REYNOLDS

По информации источников, официально о достижении договоренностей по бюджету будет объявлено на следующий день, а голосование пройдет в Палате представителей Конгресса США 22 марта. Обе стороны пришли к компромиссу по множеству вопросов. Так, республиканцы добились увеличения оборонного бюджета на 10%, а демократы — финансирования модернизации инфраструктуры, борьбы с опиоидным кризисом и широкого круга внутренних программ страны. Однако демократы отказались поддерживать предложенные американским лидером Дональдом Трампом изменения иммиграционного законодательства. Трамп намеревался заключить сделку с членами Конгресса о временном возобновлении программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), в обмен на финансирование сооружения стены на южной границе США в размере $25 млрд На это американский лидер написал на своей странице в соцсети: «Демократы не хотят помочь DACA. Было бы так просто заключить сделку!»При этом отмечается, что демократы, скорее всего, уступят Трампу и не будут противиться выделению $1,6 млрд на строительство стены с Мексикой, но выступят против значительного увеличения штата сотрудников иммиграционных служб. Кроме того они не одобряют намерение республиканцев ограничить финансирование абортов. Обе палаты Конгресса США должны утвердить проект бюджета на этот год, чтобы не допустить приостановки работы правительства. Последняя резолюция о его временном финансировании истекает 23 марта.