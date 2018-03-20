Глава КНР назвал территориальную целостность страны приоритетом и напомнил США про китайский «дух борьбы»

Китай считает сохранение национального суверенитета и территориальной целостности основными интересами страны и намерен отстаивать их в «кровавой битве» до победного конца, заявил глава КНР Си Цзиньпин . Его слова приводят

"Сохранение национального суверенитета и территориальной целостности составляют общие чаяния всего китайского народа и соответствуют фундаментальным интересам китайской нации. Перед лицом этой важной для нашего народа и страны задачи любые действия и попытки, направленные на разделение нашей родины, обречены на провал и будут осуждены народом и наказаны историей", — заявил китайский лидер во вторник, 20 марта, на церемонии закрытия 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Он также добавил, что «китайский народ неукротим»: «В нас есть дух борьбы, позволяющий до конца биться с нашими врагами в кровавой битве» (цитата по Telegraph). Китайские народ и нация «разделяют общее убеждение о том, что ни один дюйм» территории КНР «не должен и не может быть отделен».

Заявление Цзиньпиня прозвучало на фоне обострения отношений между КНР и США . Президент США Дональд Трамп недавно подписал указ, позволяющий американским чиновникам на официальном уровне наносить визиты на Тайвань.

Пекин, как известно, считает Тайвань неотъемлемой частью территории КНР. В связи с этим китайские власти выразили протест против решения США. В частности, они заявили, что положения «Закона о поездках на Тайвань» серьезно нарушают принцип «одного Китая», которого придерживается Пекин.

Минобороны КНР также назвало новый американский закон вмешательством во внутренние дела Китая. «Это наносит ущерб атмосфере развития отношений между двумя странами и двумя вооруженными силами», — заявил официальный представитель военного ведомства У Цянь.

Также в Китае раскритиковали другую инициативу Трампа — ввести пошлины на импорт из КНР. Ожидается, что такие меры могут быть приняты уже в ближайшую пятницу, 23 марта, сообщает

The Whashington Post

со ссылкой на источники в администрации США

Глава Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что его страна не желает начинать торговую войну с США. «Я считаю, что торговые войны никому не приносят выгоды, в них не может быть победителей», — сказал глава китайского правительства.