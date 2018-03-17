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Ключевую роль в налаживании контактов между Дональдом Трампом и властями КНДР играли не дипломаты, а спецслужбы
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Ключевую роль в налаживании контактов между Дональдом Трампом и властями КНДР играли не дипломаты, а спецслужбы 

Эхо Москвы 17 марта 2018
Основная роль в этом, как сообщает New York Times, принадлежала экс-главе ЦРУ и нынешнему госсекретарю США Майку Помпео.
По линии спецслужб удалось наладить канал, который для дипломатов длительное время оставался закрыт. Переговоры с представителями КНДР о возможной встрече Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном вел Майк Помпео. Именно он после отставки Рекса Тиллерсона и возглавил американскую дипломатию. Помпео общался с представителем Разведуправления КНДР. Посредником выступал глава разведывательного ведомства Южной Кореи. Одним из участников переговоров был и северокорейский генерал Ким Ен Чол, который присутствовал на церемонии закрытия Олимпиады и сидел рядом с Иванкой Трамп. При этом прежде утверждалось, что дочь президента США с представителями КНДР в Пхенчхане не общалась. Собеседники New York Times утверждают, что северокорейская тема стала одной из основных причин смены прежнего руководства Госдепартамента. Тиллерсон якобы торопил события и форсировал начало переговоров, а это нынешнему хозяину Белого дома не нравилось. Впрочем, и Помпео по отношению к КНДР ранее был настроен жестко и заявлял о необходимости смены режима Ким Чен Ына.
Приглашение северокорейского лидера провести первые прямые переговоры глав США и КНДР были переданы в Белый дом через посредников из Сеула. Встреча может, по некоторым данным, может состояться до конца мая.
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