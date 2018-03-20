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Новый адвокат Трампа уверен, что «российское дело» сфабриковано
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Новый адвокат Трампа уверен, что «российское дело» сфабриковано 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Новый адвокат, нанятый президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 19 марта, уверен, что ФБР и Минюст США специально подставили главу Белого дома, выдумав расследование о сговоре его предвыборного штаба с российской строной, сообщает The New York Times.
Джозеф ди Дженова ранее выступал с подобными заявлениями, утверждая, что американские ведомства с помощью так называемого российского расследования пытались помешать Дональду Трампу стать президентом. Издание отмечает, что этому заявлению не было найдено сущестенных доказательств.
Накануне президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter назвал расследование о сговоре его штаба с Россией «абсолютной охотой на ведьм» и в очередной раз повторил свое заявление, что никакого сговора не было.
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