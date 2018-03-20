Новый адвокат Трампа уверен, что «российское дело» сфабриковано

Джозеф ди Дженова ранее выступал с подобными заявлениями, утверждая, что американские ведомства с помощью так называемого российского расследования пытались помешать Дональду Трампу стать президентом. Издание отмечает, что этому заявлению не было найдено сущестенных доказательств.