Новый адвокат Трампа уверен, что «российское дело» сфабриковано 

Новый адвокат, нанятый президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 19 марта, уверен, что ФБР и Минюст США специально подставили главу Белого дома, выдумав расследование о сговоре его предвыборного штаба с российской строной, сообщает The New York Times.
Джозеф ди Дженова ранее выступал с подобными заявлениями, утверждая, что американские ведомства с помощью так называемого российского расследования пытались помешать Дональду Трампу стать президентом. Издание отмечает, что этому заявлению не было найдено сущестенных доказательств.
Накануне президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter назвал расследование о сговоре его штаба с Россией «абсолютной охотой на ведьм» и в очередной раз повторил свое заявление, что никакого сговора не было.