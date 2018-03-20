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Венесуэла считает новые санкции США преступлением против человечности
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Венесуэла считает новые санкции США преступлением против человечности 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 20 мар — РИА Новости. Венесуэла осудила новые санкции со стороны США, введенные против страны и финансово-экономической системы, назвав их преступлением против человечности.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы, а Минфин США внес четырех действующих и бывших чиновников из Венесуэлы в список санкций.
"Своими действиями администрация Трампа, по словам специального докладчика ООН Альфреда де Заяса, совершает преступление против человечности, которое может быть заявлено в Международный уголовный суд как нарушение статьи 7 Римского статута", — говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
По мнению официального Каракаса, односторонние санкции США нарушают устав ООН и принципы международного права, определяющие цивилизованные отношения между суверенными государствами. «Они являются новой имперской агрессией, ориентированной на финансовое преследование и экономический бойкот, имеющие целью внести хаос в нашу экономику и разрушить волю нашего народа к свободе, миру и надежде», — говорится в коммюнике.
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