WP: юристы Трампа передали Мюллеру документы по «российскому делу»

Отмечается, что адвокаты пошли на передачу документов для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером. Юристы опасаются, что Трамп, склонный к ошибочным утверждениям, может легко подвергнуться воздействию в ходе длинного опроса.

По данным издания, документы включают краткое резюме внутренних меморандумов Белого дома и внутреннюю переписку о событиях, связанных с расследованием, в том числе об отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми

Ранее юрист Белого дома Тай Кобб прокомментировал сообщения об отставке Мюллера.