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WP: юристы Трампа передали Мюллеру документы по «российскому делу»
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WP: юристы Трампа передали Мюллеру документы по «российскому делу» 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Юристы президента США Дональда Трампа передали специальному прокурору Роберту Мюллеру документы по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации Трампа.
Отмечается, что адвокаты пошли на передачу документов для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером. Юристы опасаются, что Трамп, склонный к ошибочным утверждениям, может легко подвергнуться воздействию в ходе длинного опроса.
По данным издания, документы включают краткое резюме внутренних меморандумов Белого дома и внутреннюю переписку о событиях, связанных с расследованием, в том числе об отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми.
Ранее юрист Белого дома Тай Кобб прокомментировал сообщения об отставке Мюллера.
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