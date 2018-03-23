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Песков назвал будущего госсекретаря США тертым калачом
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Песков назвал будущего госсекретаря США тертым калачом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о методах работы директора ЦРУ Майка Помпео, которого американский президент Дональд Трамп предложил перевести на должность госсекретаря США. Его слова приводит RT в пятницу, 23 марта.
«Он тертый калач. Он имеет большой и разнообразный опыт работы в сфере международных отношений, правда, с другого угла с дипломатией он прежде дела не имел. Знаете, очень важно уметь работать со всеми коллегами. Иногда точки соприкосновения, необходимые для диалога, удается найти с самыми неожиданными людьми», — сказал Песков.
Представитель Кремля также выразил надежду на то, что внутренние проблемы в руководстве США не помешают двум лидерам встетиться и обсудить актуальные проблемы.
14 марта пресс-секретарь российского президента, комментируя новое назначение Майка Помпео, усомнился в том, что теперь стоит опасаться ухудшения двухсторонних отношений, поскольку «вряд ли можно упасть ниже пола».
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура не утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря выполняет замглавы Госдепа Джон Салливан.
Тиллерсон был назначен на пост госсекретаря в декабре 2016 года.
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