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Трамп рассчитывает на сотрудничество с Китаем и Мексикой в борьбе с опиоидами в США
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Трамп рассчитывает на сотрудничество с Китаем и Мексикой в борьбе с опиоидами в США 

ТАСС 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассчитывает на сотрудничество с Китаем и Мексикой, чтобы остановить контрабандный ввоз в США опиоидов.
"Надо добиться сокращения объемов ввоза в США фентанила и других опиоидов, расширяя сотрудничество по этому вопросу с такими странами, как Китай и Мексика", — отметил президент во время выступления в городе Манчестер (штат Нью-Гэмпшир), посвященного опиоидному кризису в США.
"В 2017 году сотрудники Таможенной и пограничной службы США перехватили 680 кг фентанила. Это в три раза больше, чем в 2016 году, — продолжил Трамп. — Я просил Китай и Мексику не посылать наркотики в США".
По словам президента, «90% героина ввозится в Америку через южную границу». Трамп вновь выразил убеждение, что остановить это поможет стена, возведения которой на границе с Мексикой он упорно добивается. «Мы построим стену, чтобы наркотики не попадали на нашу территорию», — в очередной раз пообещал глава Белого дома.
Он заметил также, что опиоиды доставляются в США через почтовую систему. В этой связи президент высказал предложение ужесточить правила получения посылок и бандеролей из других стран, предпринять усилия, чтобы уже в течение ближайших трех лет США заранее располагали информацией о содержимом не менее 90% подобных международных отправлений.
Трамп 10 января подписал закон о противодействии контрабандному ввозу в США опиоидов, предусматривающий, в частности, выделение Таможенной и пограничной службе дополнительно $9 млн для приобретения сотен новых переносных приборов для выявления фентанила и других опиоидов на пунктах въезда в США, соответствующего лабораторного оборудования, привлечения специалистов, найма большего числа сотрудников, которые будут заниматься этой проблемой. Как подчеркнул тогда глава Белого дома, в 2016 году почти 20 тыс. американцев скончались в результате употребления синтетических опиоидов, таких как фентанил.
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