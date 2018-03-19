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СМИ рассказали о причинах развода Трампа‐младшего с супругой
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СМИ рассказали о причинах развода Трампа‐младшего с супругой 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Брак сына президента США Дональда Трампа‐младшего и его супруги Ванессы трещит по швам. Основной причиной будущего развода источники называют отношение главы семейства к супруге, «как к человеку второго сорта». Об этом сообщило издание Page Six.
Друзья Ванессы Трамп рассказали, что сын президента США ограничивал ее в деньгах,
из-за  чего ей приходилось часто обращаться за финансовой помощью к своей матери. Зачастую она не могла оплатить самостоятельно счет в ресторане.
Однако один источник категорически отрицает, что муж Ванессы плохо обращался с ней.
Все эти утверждения просто не соответствуют действительности. Дон и Ванесса очень уважают друг друга, и это всегда было так. Мнение о том, что ей пришлось полагаться на помощь своей семьи, абсолютное вранье
— источник.
По данным издания, многие источники отмечают, что проблемы в семейной паре начались еще до их свадьбы. А вступление на пост президента отца Трампа усугубило их проблемы.
У них не складывались отношения еще прежде, чем они поженились. Она хотела развестись с ним до того, как отец Дона стал президентом США. Трамп занял пост главы государства, и она решила оставить семейные распри до истечения срока его правления. Но сейчас у нее уже больше нет сил  — источник.
пресс-секретарь
Ванессы отрицает, что она дала обещание не разводиться с мужем, пока Дональд Трамп будет президентом.
Решения, которые она и Дон принимали в своей семье, не имеют ничего общего с политикой
пресс-секретарь
Ванессы Трамп.
Трамп женился на модели Ванессе Хейдон 12 ноября 2005 года. В браке у них родились пятеро детей.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете криптовалюты Petro, которую создали в Венесуэле. Согласно закону, американцам запрещаются любые операции с El Petro. Предпринятое действие является частью санкционного пакета, направленного против высших лиц венесуэльского правительства, которые, по мнению американских политиков, были избраны не демократическим путем.
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