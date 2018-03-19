Эксперт: США и КНДР могут заключить соглашение по ядерной программе

США и ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости КНДР могут заключить временное соглашение по ядерной программе по аналогии с тем, которое было достигнуто с Ираном , считает Сьюзанн Ди Маджио, руководитель программ «Диалог США-КНДР» научно-исследовательского центра «Новая Америка».

"Многие забыли, но перед иранским соглашением (СВПД — ред.) сначала было временное соглашение, которое заморозило его (Ирана — ред.) ядерную программу. Я представляю что-то похожее (в случае с КНДР)", — заявила Ди Маджио, выступая в Центре американского прогресса в Вашингтоне.

По словам эксперта, новому госсекретарю США Майку Помпео, в случае если его утвердит сенат, предстоит донести до Пхеньяна позицию США по ряду вопросов, без чего договориться сторонам будет невозможно.

"Во-первых, то, что смена режима (в КНДР) не является нашей политикой. Во-вторых, укрепить понимание того, что они (КНДР) будут соблюдать мораторий на (ядерные и ракетные) испытания на время переговоров. Также нужно будет попытаться освободить трех американских заключенных, которые до сих пор в Пхеньяне. В-четвертых, (нужно будет) установить надежный дипломатический канал связи помимо разведканалов", — полагает Ди Маджио.