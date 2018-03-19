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Пентагон пообещал предпринять усилия для предотвращения конфликтов в Сирии
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Пентагон пообещал предпринять усилия для предотвращения конфликтов в Сирии 

РИА Новости 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США предпримут меры, чтобы усилить работу по предотвращению конфликтов с Турцией в Сирии, заявил в рамках регулярного брифинга представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг.
"Как вы знаете, силы США находятся в Манбидже. У нас нет вооруженных сил в Африне, на западе Сирии… Но всем понятно, что вооруженные силы США есть там (в Сирии). И мы будем предпринимать меры, чтобы избежать конфликтов", — сказал он.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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