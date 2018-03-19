Пентагон пообещал предпринять усилия для предотвращения конфликтов в Сирии

"Как вы знаете, силы США находятся в Манбидже. У нас нет вооруженных сил в Африне, на западе Сирии… Но всем понятно, что вооруженные силы США есть там (в Сирии). И мы будем предпринимать меры, чтобы избежать конфликтов", — сказал он.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии"

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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