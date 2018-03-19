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Трамп случайно распиарил книгу бывшего главы ФБР своими ругательствами
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Трамп случайно распиарил книгу бывшего главы ФБР своими ругательствами 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп назвал Джеймса Коми «лицемерным», после чего книга бывшего главы ФБР стала главным бестселлером крупнейшего интернет-магазина Amazon. Об этом сообщает CNN.
17 марта Трамп прокомментировал увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Он написал в Twitter, что бывший «лицемерный» глава ведомства Джеймс Коми выставил Маккейба «мальчиком из церковного хора».
В тот же день Коми ответил, что жители США смогут узнать всю правду о внутренней политической кухне. «Господин президент, очень скоро американцы услышат мою историю. И они смогут сами судить, кто достоин, а кто нет», — написал Коми в ответ на твит Трампа. Речь шла о готовящейся к выходу книге A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership («Высшая преданность. Правда, ложь и лидерство»), релиз которой запланирован на 17 апреля 2018 года.
После короткой перепалки работа Коми стало бестселлером: за день на него оставили такое количество предзаказов, что мемуары переместились с 15 места на первое в списке самых популярных книг на сайте Amazon.
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