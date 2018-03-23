В коалиции прокомментировали заявления Турции о диалоге с США по Манбиджу 

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Коалиции во главе c США ничего не известно о «понимании», которое Вашингтон и Анкара якобы достигли по вопросу сирийского Манбиджа, заявил РИА Новости представитель американских военных полковник Райан Диллон.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Вашингтон не пришли к соглашению по Манбиджу, но достигли «понимания» в этом вопросе.
"Я скажу с точки зрения коалиции, которая находится прямо на месте. Если и было какое-то понимание, нам об этом не сообщили", — сказал Диллон по телефону из Багдада.
Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG (сил самообороны сирийских курдов) из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от террористической группировки ИГ* в июне 2016 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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