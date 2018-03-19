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Китай отказался от послаблений из-за Трампа
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Китай отказался от послаблений из-за Трампа 

Автомобили 9 часов назад
В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп во время визита в Китай добился двух весьма важных льгот для иностранных автопроизводителей. Чиновники Поднебесной обещали, что позволят «иностранцам» создавать предприятия, находящиеся в их безраздельной собственности (сейчас доля «иностранца» в СП ограничена 50%), причём речь идёт не об автосборочных заводах, продукция с которых пойдёт исключительно на экспорт, а о мощностях по выпуску гибридов и электромобилей. Кроме того, Министерство торговли Китая пообещало начать постепенное снижение налога на импортируемые автомобили, который сейчас составляет 25% (к слову, так же, как и в России).
Однако позиция китайской стороны резко изменилась после того, как Трамп ввёл льготы на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предварительно освободив от них Канаду с Мексикой (вместе с США они образуют Североамериканскую зону свободной торговли NAFTA) и Австралию. Правительство Китая, активно выступало против этой меры, так как КНР — это один из крупных поставщиков стали в США. И вот теперь по данным местной прессы, обещанные льготы иностранным автопроизводителям будут отменены.
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