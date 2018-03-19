Азеведо: США хотят реформировать ВТО 

Глава ВТО Роберто Азеведо EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Соединенные Штаты выразили озабоченность по поводу функционирования Всемирной торговой организации (ВТО) и попросили реформировать организацию, заявил в понедельник генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, поскольку напряженность в глобальной торговле усилилась. Азеведо, присутствующий на двухдневной неофициальной встрече около 50 членов ВТО в Нью-Дели, сообщил журналистам, что обстановка в мировой торговле остается довольно рискованной, и торговый орган пытается организовать «открытый и честный» диалог со своими членами. "Это момент, когда мы сталкиваемся со многими проблемами внутри и вне ВТО", — сказал он. Встреча в рамках ВТО состоялась впервые после того, как президент США Дональд Трамп заявил о введение импортных пошлин на сталь и алюминий. Два высокопоставленных чиновника министерства торговли Индии заявили, что группа членов ВТО, включая Китай, Японию, Индию и Южную Корею, скорее всего, выступят против решения США об увеличении налогов на импорт. Они, однако, сказали, что окончательная позиция будет известна только после обсуждения проблемы в рамках ВТО. Азеведо сказал, что Вашингтон утверждает, что глобальная торговля изменилась после того, как в 1995 году была создана ВТО, которая занимается глобальными правилами торговли между странами. "США хотят модернизации и реформ (в ВТО), и переговоры с США продолжаются", — сказал он.