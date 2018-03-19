Ещё
Сенатор: России не удается добиться от США координации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор: России не удается добиться от США координации в Сирии 

РИА Новости 10 часов назад
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. России по-прежнему не удается добиться от США согласованных действий в Сирии, это очень осложняет борьбу с терроризмом в этой стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
"США предпринимают в Сирии совершенно не согласованные (с Россией) действия, многие действия предпринимаются ими в одностороннем порядке. Нам хотелось бы скоординированной работы с США и коалицией в Сирии по борьбе с терроризмом, однако американская сторона не идет на наши предложения. Добиться согласованных действий в Сирии с США так и не удается", — сказал Серебренников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Эксперт: США и КНДР могут заключить соглашение по ядерной программе СМИ: американские сенаторы потребовали заблокировать "Северный поток - 2" Пентагон пообещал предпринять усилия для предотвращения конфликтов в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина465
«Перестаньте нас оскорблять»153
Германия нашла замену российскому газу556
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ9
Якубович обратился к Грудинину508
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение