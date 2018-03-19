Сенатор: России не удается добиться от США координации в Сирии

"США предпринимают в Сирии совершенно не согласованные (с Россией) действия, многие действия предпринимаются ими в одностороннем порядке. Нам хотелось бы скоординированной работы с США и коалицией в Сирии по борьбе с терроризмом, однако американская сторона не идет на наши предложения. Добиться согласованных действий в Сирии с США так и не удается", — сказал Серебренников.

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