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В Совфеде рассказали, что мешает бороться с террористами в Сирии
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В Совфеде рассказали, что мешает бороться с террористами в Сирии 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РФ НЕ УДАЁТСЯ ДОБИТЬСЯ ОТ США СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ В СИРИИ, ЭТО ОЧЕНЬ ОСЛОЖНЯЕТ БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД КОМИТЕТА СФ ПО ОБОРОНЕ
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