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Китай осудил решение США по торговым мерам
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Китай осудил решение США по торговым мерам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Пекин осуждает решение Вашингтона ввести торговые меры в отношении Китая. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в США.
В нем отмечается, что американцы проигнорировали «рациональные призывы, невзирая на взаимовыгодный характер торговых отношений» между двумя странами. «Это ничто иное как односторонний протекционистский шаг в области торговли. Китай крайне разочарован и резко осуждает это действие», — цитирует ТАСС заявление китайского диппредставительства.
Дипломаты КНР подчеркнули, что Пекин «не желает вступать ни с кем в торговую войну, но Китай не боится и не отступится от торговой войны».
Трамп 22 марта подписал меморандум, который подразумевает введение комплекса мер против «нечестных» торговых практик Пекина. Согласно документу, глава президент поручает в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных товаров из Китая, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО. Кроме того, Трамп поручил в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций КНР в американские фирмы.
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