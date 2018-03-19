Сенатор назвал возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына победой КНДР

«В Белом доме отрицают, что сам факт будущей встречи Трампа и Ким Чен Ына — это победа для Кима. На деле это, конечно, его победа: Пхеньян давно добивался прямого диалога с США. И, похоже, добился. Другое дело, к чему приведёт встреча: соглашению или новому раунду напряжённости», — написал Пушков.

В Белом доме отрицают, что сам факт будущей встречи Трампа и Ким Чен Ына — это победа для Кима. На деле это, конечно, его победа: Пхеньян давно добивался прямого диалога с США. И, похоже, добился. Другое дело, к чему приведёт встреча: соглашению или новому раунду напряжённости.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 марта 2018 г.

Ранее Ким Чен Ын предложил встретиться президенту США Дональду Трампу. США приняли предложение северокорейского лидера. Трамп оценил развитие ситуации вокруг КНДР как «большой прогресс», однако уточнил, что санкции будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение.

СМИ писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор с США. Также сообщалось, что разведка США установила «секретный канал» с КНДР. Как рассказали американские чиновники, главные усилия в этом вопросе предпринимает Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова произошло в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США не исключают военного варианта действий против Пхеньяна. Однако Вашингтон и его союзники намерены сосредоточиться на экономическом давлении на КНДР с помощью санкций.