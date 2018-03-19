Ещё
ЕС не обсуждает введение новых санкций против Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС не обсуждает введение новых санкций против Ирана 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Евросоюз не обсуждает введение новых санкций против Ирана. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров иностранных дел стран сообщества.
"Мы не обсуждали новые санкции, мы обсуждали продолжение полной реализации соглашения по Ирану", — сказала она.
По словам Могерини, главный приоритет ЕС — полная реализация всеми сторонами ядерной сделки по Ирану. «Мы здесь в ЕС, и у нас есть свои сроки и приоритеты. Наш стратегический приоритет — продолжить реализацию соглашения», — отметила она, комментируя позицию США по соглашению.
13 октября 2017 года президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Хозяин Белого дома отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.
ТАСС: последние новости
СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов СМИ: сенаторы в США потребовали от минфина заблокировать проект "Северный поток - 2" AFP: еврокомиссар по торговле обсудит в США введение таможенных пошлин 20 и 21 марта
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина465
«Перестаньте нас оскорблять»153
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину508
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение